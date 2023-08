FC Barcelone - Mercato : Manchester United se lance sur un bouche-trou de Xavi

Encore relégué d’un cran dans la hiérarchie des latéraux avec l’arrivée annoncée de Joao Cancelo et chez les centraux avec le retour à la compétition d’Iñigo Martinez, Marcos Alonso (32 ans) pourrait bien retourner en Angleterre, un an seulement après son arrivée libre au FC Barcelone en provenance de Chelsea.

D’après Bild, Manchester United se serait récemment manifesté pour l’international espagnol (9 capes), sous contrat jusqu’en juin 2024. Une véritable aubaine pour le Barça, désireux de continuer à abaisser sa masse salariale pour recruter et qui pourrait même faire rentrer de l’argent sur cette vente. Les négociations ont débuté…

Pour résumer

Manchester United est arrivé dans la course à la signature de Marcos Alonso. Le FC Barcelone ne fermera pas la porte au départ de son défenseur de 32 ans, arrivé libre en provenance de Chelsea l'été dernier et qui n'a plus qu'un an de contrat.