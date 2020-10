FC Barcelone – Mercato : Maradona avait prévu la galère estivale de Lionel Messi

Dans un Mercato estival plutôt calme, c'est un des feuilletons qui a agité les débats pendant quelques semaines. Lionel Messi, la star du FC Barcelone, a tenté de forcer son départ libre de tout contrat, via le désormais célèbre Burofax reçu par les dirigeants catalans.

Finalement, face à l'intransigeance de Josep Maria Bartomeu, président désormais démissionnaire du Barça, Messi a refusé d'aller au clash et s'est résolu à rester au moins un an. Un épilogue douloureux que Diego Maradona avait prévu.

Pour Maradona, Messi a été mal traité

A l'occasion de son 60ème anniversaire, la légende argentine est revenu sur l'été agité de celui qui est considéré comme son héritier. « Je savais que cela allait mal finir et je pensais que Leo partait. Cela m'est arrivé aussi. Barcelone n'est pas un club facile. Il est là depuis de nombreuses années et il n'a pas été traité comme il le méritait », a lâché Maradona.

Selon le Pibe de Oro, pour tous les services qu'il a rendu au Barça, Lionel Messi méritait une sortie plus digne. « Il leur a tout donné, il les a emmenés au sommet et un jour il a voulu sortir pour changer de décor et ils lui ont dit non. Ce qui se passe, c'est que claquer la porte n'est pas facile, il y a un contrat, un très grand club, les gens qui vous aiment », analyse le légendaire numéro 10 argentin, bien placé pour comprendre ce qu'a vécu la Pulga.