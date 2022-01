FC Barcelone - Mercato : mauvaise nouvelle dans ce dossier chaud

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Si certains clubs européens rêvaient, lors de ce mercato d'hiver, de voir dans leur effectif Edinson Cavani, ils devront vite passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs le cas du FC Barcelone qui, des semaines durant, a tenté de convaincre le joueur, en mal de temps de jeu à Manchester United, de rejoindre la Catalogne cet hiver.

En effet, et on l'a appris il y a quelques heures seulement, le nouveau technicien des Red Devils, Ralf Rangnick, vient de fermer la porte à tout départ. Non, Cavani n'ira pas plus au FC Barcelone qu'ailleurs. "Il sait que je ne le laisserai pas partir, pour moi c'est un joueur très important pour le reste de la saison dans une équipe qui joue encore dans trois compétitions - nous avons définitivement besoin de lui et il est clair qu'il doit rester."

Reste tout de même à savoir ce que pense l'attaquant. Qui se plaint clairement de ne pas jouer assez souvent en Premier League.