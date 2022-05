FC Barcelone - Mercato : Mbappé, Lewandowski, Dembélé, Haaland, De Jong... Xavi se lâche !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone peut priver Villarreal d’une qualification en coupe d’Europe en cas de victoire demain au Camp Nou lors de la 38e journée de L1 (22h). L’essentiel semble pourtant ailleurs pour Xavi, qui se projette déjà sur la saison prochaine et le mercato estival qui va la précéder.

« J'ai parlé à certains joueurs de leur avenir, quatre ou cinq, ils connaissent mon avis, il faut chercher des solutions. Le président me donne confiance sur la question économique et que nous saurons nous renforcer, a-t-il affirmé en conférence de presse. Nous avons besoin de joueurs capables de jouer titulaires. Je pense que cette saison aurait pu être pire. Mais nous avons évolué et rivalisé. J'ai dit aux joueurs de croire en la compétition, mais nous n'en avons pas fait assez. Nous avons été éliminés des tournois. Ce n'était pas une grande saison, mais nous nous sommes améliorés. »

Interrogé, comme tout le monde, au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, le coach du Barça n’a pas caché son agacement. « La saga Mbappé ? Je ne sais pas. Interrogez-moi sur le Barça. Avez-vous préparé une autre question ? Le club ne pouvait pas se permettre Mbappé ou Haaland, c’est vrai, a-t-il ajouté. Nous ne pouvons pas rivaliser dans ce sens. Nous voulions être dans la course pour Haaland, mais nous ne pouvions pas. Nous devons regarder vers l'avant. Oui, Lewandowski est l'une des options pour venir au Barça. Dernier match de Dembélé ici ? Oui, c'est possible. Ou il peut continuer avec l'équipe. Je suis optimiste et j'espère qu’il continuera. Il a été fantastique dans de nombreux matches et je l'aime bien. Frenkie de Jong ? Pour moi, c'est un grand joueur. Je pense qu'il peut faire partie d'une époque importante du club. Nous verrons quelle est la situation, mais je l’aime. »

