FC Barcelone, PSG - Mercato : Mbappé rapproche malgré lui Lewandowski du Barça

Le feuilleton Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche de son dénouement. Alors que le Real Madrid apparaissait longtemps en avance pour le recruter librement, l'attaquant français devrait finalement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Une décision que le natif de Bondy devrait annoncer ce samedi ou ce dimanche.

Cette prolongation de Kylian Mbappé met vraisemblablement fin aux rumeurs d'une arrivée de Robert Lewandowski au PSG et rapproche plutôt le Polonais du FC Barcelone. D'ailleurs, le journaliste italien, Fabrizio Romano, annonce que l'attaquant du Bayern Munich voudrait toujours rejoindre le Barça cet été et ne serait en pourparlers avec aucun autre club.

Robert Lewandowski has not changed his mind, as of today. He wants Barcelona and he's not even in talks with any other club - just waiting for Bayern to make final decision and find potential replacement. 🇵🇱 #FCB



