FC Barcelone - Mercato : Memphis Depay de retour aux sources ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Seulement six mois après son arrivée au FC Barcelone, Memphis Depay, qui est gêné par des pépins physiques depuis le début du mois de décembre, est déjà annoncé sur le départ.

Alors que le nom de l'attaquant néerlandais a été évoqué du côté de la Juventus Turin, l'Ajax Amsterdam penserait à le relancer. En effet, selon les informations du média italien, TuttoMercatoWeb, le champion des Pays-Bas en titre travaillerait à sa possible arrivée en prêt. Mais la nouvelle blessure d'Ansu Fati et le possible départ d'Ousmane Dembélé pourrait obliger le Barça à conserver l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais cet hiver.

🔵🔴 Sobre #Depay, la #Juventus y el #Ajax:



⚪️⚫️El #FCB #FCBarcelona ha vuelto a hablar con los bianconeri por #Morata y el holandés sigue en la lista de delanteros (aunque no le gusta mucho a Allegri)



⚪️🔴El Ajax piensa en Memphis y estudia su posible cesión@TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) January 21, 2022