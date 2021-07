FC Barcelone - Mercato : Messi a fait une annonce forte au PSG, son avenir est relancé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La prolongation de Lionel Messi (34 ans) au FC Barcelone serait presque devenue l’Arlésienne. Annoncée depuis plusieurs semaines, celle-ci n’a toujours pas été formalisée par les différentes parties même si tous les spécialistes s’accordent à dire qu’il s’agit seulement d’une question de temps.

En attendant, le PSG reste à l’affût malgré plusieurs dossiers sur le feu. Il y a peu, les dirigeants du club de la capitale ont reçu un message venant de Jorge Messi, père et agent de « La Pulga » : un non ferme et définitif.

😳 "La CLAVE es el 'NO' del PADRE de Leo MESSI a CITY y PSG"



‼ @cristobalsoria tranquiliza a los culés en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/DoqrkUTnft — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2021