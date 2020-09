FC Barcelone - Mercato : Messi à l’origine du départ de Suarez ?

Cette saison, Lionel Messi pourrait battre quatre records dans les rangs du FC Barcelone. SPORT s’est penché sur le sujet. « La Pulga » vise ainsi celui du plus grand nombre de matches (731 contre 767 pour Xavi), le plus grand nombre de saisons (16 contre 17 pour Xavi et Carles Rexach), le plus grand nombre de buts (634 contre 643 pour Pelé) et enfin le plus grand nombre de titres dans le même club (34 contre 3§ pour Ryan Giggs à MU).

En parallèle, Messi va perdre ses deux meilleurs amis dans le vestiaire blaugrana. Après Arturo Vidal à l’Inter Milan, Luis Suarez est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid. L’attaquant uruguayen pourrait y signer un contrat de deux ans. Au Barça, Ronald Koeman ne comptait pas sur lui et il lui a signifié dès son arrivée cet été en remplacement de Quique Setién.

Suarez trop influent dans le vestiaire ?

L’affaire serait plus compliquée. Le quotidien madrilène AS s’est penché sur le sujet et explique que les dirigeants du FC Barcelone souhaitaient se débarrasser de Suarez en raison de sa trop grande influence prise aux côtés de Messi dans le vestiaire catalan. Sa promiscuité avec son meilleur ami lui aurait donc été fatale.