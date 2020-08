FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a mis ses menaces à exécution !

Lionel Messi reste l’actualité principale de la presse espagnole. Ce dimanche, tous les journaux ibériques font leur Une sur le sujet du moment au FC Barcelone : existe-t-il vraiment une clause libératoire à 700 millions d’euros ?

La bombe a été lâchée tard hier soir par la Cadena Ser, qui dit avoir eu accès au contrat de l'Argentin, la fameuse clause n'existerait pas ! En parallèle, Sky Sports a fait savoir que Josep Guardiola serait positif au Covid-19 ! Aperçu hier à Barcelone, l’entraîneur de Manchester City doit y rester avant un autre test et devra respecter un isolement total de 14 jours à son retour en Angleterre. Il pourrait donc manquera une grande partie de la pré-saison des Citizens, qui doivent reprendre la saison le 21 septembre.

Messi, lui, s’est déjà signalé en mettant ses menaces à exécution. Attendu au centre d’entraînement du FC Barcelone vers 10h15 pour passer des tests PCR, le capitaine argentin ne s’est pas présenté. Selon Marcelo Bechler, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne se considérait plus comme un joueur du club. Luis Suarez, lui, a eu la réflexion inverse. Alors que Ronald Koeman lui a signifié qu’il ne comptait pas sur lui, « El Pistolero » a fait acte de présence. Preuve s’il en était que rien ne tourne plus rond au Barça.

Messi é aguardado neste momento no CT do Barcelona, mas não irá fazer os exames da pré-temporada.



Não vai porque já enviou um comunicado oficial ao Barcelona dizendo que deixa de ser jogador do clube, apoiando-se na cláusula de rescisão unilateral.