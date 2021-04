FC Barcelone - Mercato : Messi a mis un stop à Laporta pour sa prolongation !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

A mesure que les jours passent, les dirigeants du FC Barcelone, Joan Laporta en tête, prennent de plus en plus confiance concernant la prolongation de Lionel Messi. Ce mercredi, il serait question d’un nouveau bail de deux ans. La victoire en Coupe du Roi samedi dernier, la possibilité de décrocher la Liga si l’équipe remporte tous ses matches jusqu’à la fin de la saison et la perspective d’un gros recrutement cet été sont autant d’arguments incitant La Pulga à envisager de rester.

Négociations reportées

Mais il y a un mais… Selon la Cadena COPE, Lionel Messi a demandé à son père et agent, Jorge, de ne plus discuter avec les dirigeants du FCB jusqu’à nouvel ordre Ou, plutôt, jusqu’à la fin de la saison. Le sextuple Ballon d’Or entend se focaliser sur le sprint finale en championnat, qui s’annonce des plus serrés avec l’Atlético Madrid, en tête avec quatre points d’avance et un match de plus, mais aussi le Real.

Cependant, la Cadena COPE assure que cela ne remet pas en cause la volonté de Messi de continuer l’aventure avec son club de toujours. Bien au contraire. Simplement, le joueur ne veut pas se faire parasiter l’esprit avec des considérations contractuelles. L’officialisation de sa prolongation devrait donc intervenir en juin, après la fin de la saison.