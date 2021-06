FC Barcelone - Mercato : Messi a validé l’arrivée d’un phénomène, il arrive la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone n’a jamais semblé aussi proche de prolonger Lionel Messi. Ce vendredi, on apprend même que Joan Laporta compte se servir de la baisse de salaire validée par l’attaquant argentin pour demander à ses partenaires d’en faire autant !

En parallèle, le président du Barça a vendu un projet ambitieux à Messi pour le convaincre de rester au mercato. Après Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et en attendant Memphis Depay, Georginio Wijnaldum est attendu en Catalogne.

Selon José Alvarez, le milieu quittera bien Liverpool pour s’engager au Barça, où il est attendu en début de semaine prochaine. Son arrivée pourrait ainsi être annoncée lundi ou plus sûrement mardi. Si cette signature n’a rien de révolutionnaire, l’international néerlandais est un phénomène dans son genre. D’une part, il a passé le cut Messi puisque Fabrizio Romano assure que ce dernier a validé son transfert et semble même heureux de le compter parmi ses coéquipiers la saison prochaine.

Ensuite, SPORT affirme que Wijnaldum possède une statistique ahurissante : il n’a jamais été expulsé dans toute sa carrière, que ce soit suite à deux cartons jaunes ou un rouge ! Le joueur de 30 ans a pourtant disputé pas moins de 641 matches (568 en clubs et 73 en sélection). En moyenne, il ne prend d’ailleurs qu’un avertissement toutes les 20 minutes. Phénoménal et encore plus quand on sait son rôle ingrat sur le terrain.

