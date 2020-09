FC Barcelone - Mercato : Messi assure qu'il reste (officiel) !

C'est enfin terminé ! Depuis que l'annonce de sa volonté d'aller voir ailleurs avait filtré dans les médias, l'avenir de Lionel Messi s'annonçait des plus indécis. L'Argentin, qui ne supporte plus le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, voulait rejoindre son mentor Pep Guardiola du côté de Manchester City afin de vivre une fin de carrière riche en triomphes.

Vexé par le catastrophique exercice 2019/20, au cours duquel Ernesto Valverde a été viré alors que Messi l'appréciait, a été remplacé par l'inexpérimenté Quique Sétien, qui a fait perdre le titre au FCB, s'est fait éliminer piteusement de la Copa del Rey par Bilbao et s'est fait humilier par le Bayern Munich (2-8) en Champions League, La Pulga n'en pouvait plus.

Dans une interview accordée au site Goal, Lionel Messi explique : "Je vais continuer au FC Barcelone et mon attitude ne changera pas, qu'importe combien je voulais partir. J'ai dit au club et au président que je voulais partir. Je l'ai dit toute l'année. Je pensais que mon temps au Barça était hélas terminé. Mais j'ai toujours voulu terminer ma carrière ici. Jamais je n'irai en justice contre le club de ma vie, c'est pour ça que je vais rester".

“I'll continue at Barcelona and my attitude won't change, no matter how much I have wanted to go.



“I told the club, the president, that I wanted to go. I've been telling him all year.



"I thought my time in Barcelona was over, sadly - I always wanted to finish my career here." pic.twitter.com/wwZUBd1wHD