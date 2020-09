FC Barcelone - Mercato : Messi contrarie un premier dossier de Koeman

Ronald Koeman est arrivé en pompier de service au FC Barcelone. En annonçant à Luis Suarez qu’il ne comptait pas sur lui cette saison, c’est pourtant lui qui a mis le feu au club catalan. La manière de faire du technicien néerlandais, par téléphone et avec aucun tact, n’a pas beaucoup plu à l’intéressé. Pas plus qu’à son grand ami Lionel Messi, qui vient même de revenir sur ses pas en décidant de rester au Barça cette saison.

En attendant, l’attaquant uruguayen semblait partant certain mais rien n’est désormais assuré. « Le départ de Luis Suarez à la Juventus Turon n’est plus aussi clair, assure le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Son examen en italien a été repoussé, et la Vieille Dame voulait qu’il se désengage du Barça pour ensuite y signer. Sauf que l’attaquant uruguayen n’a encore rien décidé. Il a des offres importantes. »