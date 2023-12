FC Barcelone - Mercato : Messi détourne une pépite argentine du PSG pour l'envoyer au Barça

Ce vendredi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assure que le PSG, le FC Barcelone et Manchester City suivent avec attention les premiers pas professionnels de Claude Echeverri à River Plate. Ce milieu offensif de seulement 17 ans a été lancé en fin de saison chez les Millonarios et il est promis à un grand avenir, comme l'a prouvé son triplé contre le Brésil (3-0) en quarts de finale de la Coupe du monde U17 il y a trois semaine. Pour le moment, sa cote n'est que de 4 M€ mais s'il confirme les espoirs placés en lui, elle devrait rapidement s'envoler.

Pour ce qui est de son avenir en Europe, Echeverri a déjà une bonne idée de sa future destination, comme il l'a expliqué à un média argentin. Et cela a beaucoup à voir avec son idole, Lionel Messi... "En dehors de River, j'aimerais beaucoup jouer à Barcelone car je suis un grand fan de Messi. Je le regardais tout le temps quand il était là-bas et c'est donc mon rêve d'y aller depuis tout petit."

💣💥 Barcelona will check the situation of River Plate's talented 17-year-old Claudio Echeverri. Manchester City and PSG want to sign the Argentine. 🇦🇷🔵 #FCB 🔴#River pic.twitter.com/zInJXmFbN6