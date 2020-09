FC Barcelone - Mercato : Messi dit adieu à un soutien de poids dans le vestiaire

Josep Maria Bartomeu a choisi de ne pas polémiquer. Interrogé hier en marge du Trophée Gamper remporté devant Elche (1-0), le président du FC Barcelone n’a pas mis de l’huile sur le feu avec Lionel Messi.

« En tant que président, je n'entrerai pas en conflit avec Leo, il est notre capitaine et notre leader. Il parle sur le terrain, il s'est plongé dans le projet Koeman. C'est une question en suspens, dans laquelle ce qui doit être dit a été dit, a-t-il déclaré haut et fort. Je ne pouvais pas permettre, ni personne, que Messi soit parti : il est le meilleur du monde et nous voulons qu'il continue avec nous. Et pour Koeman, c'est une assurance de succès. Messi a dit que j'avais rompu ma parole ? Je n'entrerai pas en conflit avec notre capitaine. On parle de choses à la maison et on le fera, mais pas publiquement. Nous devons nous féliciter que Messi continue avec nous. »

Vidal va rapporter un million d'euros au FC Barcelone

Ce ne sera pas le cas d’Arturo Vidal. Selon Sky Italia et la Gazzetta dello Sport, son arrivée à l'Inter Milan, attendue depuis des semaines, est une question d'heures. Un accord a été trouvé avec le Barça qui laissera partir le grand ami de Messi pour un million d'euros plus des bonus. La visite médicale devrait avoir lieu lundi, mais si un doute subsiste sur la date d'arrivée du joueur de 33 en Lombardie, dimanche ou lundi. Vidal signera un contrat de deux ans, plus une année en option.