FC Barcelone - Mercato : Messi fait suer Koeman avec sa prolongation

FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Lionel Messi est rentré hier à Barcelone afin d'y passer quelques jours, puis de prendre la direction d'Ibiza pour y terminer ses congés. Durant son passage en Catalogne, le sextuple Ballon d'Or a bien l'intention de signer son nouveau contrat de cinq ans. Selon L'Equipe, les dirigeants a faire le nécessaire pour que cela se produise car l'Argentin aurait posé une condition à son retour.

Pas question pour lui, en effet, de reprendre l'entraînement tant qu'il n'aura pas de contrat. Cela peut se comprendre d'un point de vue des assurances car, étant libre, il pourrait être fortement pénalisé si jamais il se blessait sans être sous contrat. Mais cette donnée doit donner des sueurs froides à Ronald Koeman car ses dirigeants n'ont toujours pas libéré suffisamment de place dans la masse salariale et plus les joueurs passent, plus le génie fera sa rentrée sur les terrains tardivement…

Transfer News LIVE: Lionel Messi to sign new Barcelona deal; Pogba to PSG; Romero to Tottenham https://t.co/bQZIXMK4JV — MANCHESTER UNITED NEWS ⚽️ (@SirAlexStand) July 29, 2021