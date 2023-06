FC Barcelone - Mercato : on sait quand Messi donnera sa réponse et ce qu'il s'est dit entre son père et Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Mardi, le quotidien sportif argentin Olé a fait un compte-rendu de la réunion entre Jorge Messi et Joan Laporta lundi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'est rien dit d'intéressant. L'entrevue a duré une vingtaine de minutes. L'Argentin a dit que son fils Lionel souhaitait revenir au Barça, le président blaugrana a expliqué que c'était son plus grand souhait et qu'il mettait tout en oeuvre pour cela. Rien de neuf, quoi. C'est surtout la symbolique qui était importante, le fait que les deux hommes, qui nourrissait un grand ressentiment depuis le départ houleux du champion du monde à l'été 2021, se reparlent à nouveau.