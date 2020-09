FC Barcelone - Mercato : Messi fait plier Koeman sur un dossier qui lui est cher

Après l'humiliation face au Bayern Munich (2-8) en quarts de finale de la Champions League, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, avait promis que des têtes allaient tomber. L'entraîneur, Quique Setién, a été le premier à sauter. Suivi du directeur technique, Eric Abidal. Parmi les joueurs, plusieurs tauliers étaient poussés vers la sortie, dont Luis Suarez. Ce qui avait forcément déplu à Lionel Messi, très proche de l'Uruguayen.

Le Cannibale avait appris de la bouche même de son nouvel entraîneur qu'il ne partirait pas comme titulaire dans son esprit. En apprenant cela, l'Ajax Amsterdam a tenté de faire revenir son ancien joueur mais la question économique a mis un frein aux négociations. La Juventus Turin, elle, s'est mis d'accord avec le joueur et attend qu'il est son passeport communautaire pour faire une offre au Barça. Sauf qu'entretemps, Koeman et le club blaugrana ont changé d'avis !

Suarez a impressionné Koeman

Selon El Mundo Deportivo, Ronald Koeman serait impressionné par les entraînements de Luis Suarez qui, après deux années de problèmes aux genoux, serait à nouveau totalement opérationnel. Et le directeur technique du FCB, Ramon Planes, a expliqué en marge de la présentation de Miralem Pjanic : "Luis Suarez est un joueur important. Nous devons avoir du respect pour ceux qui ont tant donné. Il faut les respecter eux et leurs contrats. Le mercato se terminera le 5 octobre et il peut se passer beaucoup de choses, dans le respect des joueurs et du club".

Et l'on se rappelle alors que depuis le début du mercato, Luis Suarez multiplie les messages sur Instagram dans lesquels il parle de fake news et de travail. Pour rappel, sa femme est barcelonaise et depuis qu'il est arrivé en Europe, il ne rêve que de jouer pour les Culés…