FC Barcelone - Mercato : Messi, Haaland, Lewandowski... Le Barça charge le coupable de ses couacs

Contraint de laisser filer Lionel Messi pour raisons économiques l'été dernier, le FC Barcelone n'a pu s'immiscer dans la course à Erling Haaland (parti à Manchester City) et galère aujourd'hui à réunir les fonds pour recruter Robert Lewandowski (Bayern Munich). Placé dans une équation économique tendue, le Barça en veut énormément à Javier Tebas, coupable d'avoir instauré un fair-play financier en Liga.

Le président de la Liga accusé de tous les maux

Dans un entretien à RAC1, Eduard Romeu, le vice-président économique des Blaugranas, s'est offert une nouvelle saillie contre le président de l'instance espagnole :

«Je le dis, Tebas est responsable de notre situation. Il regardait ailleurs pour porter préjudice au club à long terme. La facilité serait de signer l’accord qu’il veut. Tebas a fermé les yeux lorsque Barcelone était en train de sombrer financièrement. Il est responsable de la situation du club. Il a dit 'amen' à tout ce qui s'est passé contre le Barça».

Tebas s'est défendu sur Twitter !

Une sortie que Javier Tebas n'a pas apprécié, répondant d'un ton aussi offensif sur Twitter : «nous lui avons déjà expliqué la situation à plusieurs reprises et en détail. Soit il n'a rien entendu, soit il est plus profitable et plus populiste pour lui de pointer du doigt LaLiga comme un joker dans toutes ses déclarations ». Ambiance.

Alexandre Corboz

Rédacteur