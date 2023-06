FC Barcelone - Mercato : Messi justifie son choix de signer à l'Inter Miami !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lionel Messi a accordé un entretien au quotidien catalan Sport au cours duquel il a justifié le fait de signer à l'Inter Miami. S'il explique que rien n'a encore été signé, il assure qu'il n'y aura pas de volte-face et qu'il jouera aux Etats-Unis lors des prochaines saisons. Il explique également qu'il n'a pas pu retourner au FC Barcelone, qui était la seule équipe européenne dans laquelle il se voyait jouer.

Il ne se voyait pas jouer ailleurs qu'au Barça en Europe

"Je voulais vraiment revenir au Barça, j'avais ce rêve. Mais après ce qu'il s'est passé il y a deux ans, je ne voulais pas me retrouver à nouveau dans la même situation, laisser mon avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi et à ma famille. En réalité, j'ai peu parlé avec le président Laporte, une ou deux fois, pas plus. Avec Xavi, j'ai plus communiqué. Nous avons parlé de la possibilité que je revienne. Nous avions beaucoup d'espoir par rapport à ça. Nous nous demandions si ce serait une bonne chose pour l'équipe et lui. J'ai lu que la Liga avait donné son feu vert mais la vérité, c'est qu'il manquait vraiment beaucoup de choses pour que mon retour soit possible. Je ne voulais pas être responsable de la vente de joueurs ou de réductions salariales. J'étais fatigué."

"J'ai pris la décision d'aller à Miami. Pour le moment, ce n'est pas fait à 100%, il manque quelques petites choses mais nous allons suivre ce chemin. Certains ont dit que j'allais partir avec Busi (Busquets) et Jordi (Alba) en Arabie Saoudite, que tout était réglé. Mais chacun regarde son propre futur. Bien sûr que le leur m'influençait mais, en aucun cas nous n'allions nous mettre d'accord tous ensemble sur une destination. Je prends mes propres décisions et je ne sais pas ce qu'eux vont faire. Je voulais quitter l'Europe. La vérité, c'est que j'ai reçu des propositions d'équipes européennes mais je n'ai pas donné suite parce que je voulais seulement aller à Barcelone si je restais sur le Vieux continent. Après avoir gagné le Mondial et à partir du moment où je ne pouvais pas aller au Barça, il ne restait plus que les Etats-Unis, où je vais vivre le football d'une autre manière et prendre plus de plaisir au jour le jour. Mais toujours avec la même responsabilité et la même envie de gagner qu'auparavant. Avec simplement plus de tranquillité."

La fiche de Lionel Messi

Pour résumer En fin de contrat au PSG, Lionel Messi a décidé de s'engager avec l'Inter Miami plutôt qu'avec le FC Barcelone, qui était pourtant son choix premier. Mais les garanties financières étaient plus grandes dans le club floridien.

Raphaël Nouet

Rédacteur