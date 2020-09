FC Barcelone - Mercato : Messi, la vraie raison de ses envies de départ enfin dévoilée !

Lionel Messi est enfin de retour au FC Barcelone ! Lundi, l’attaquant argentin (33 ans) a été le premier à arriver au centre d’entraînement pour sa reprise, plusieurs jours après avoir mis son départ dans la balance. Si l’intéressé est arrivé une heure et demi avant le début de la séance d’entraînement, c’est pour avoir un tête-à-tête avec le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Celui-ci a bien eu lieu. Au cours de ce dernier, le technicien néerlandais aurait mis la pression à « La Pulga » en lui expliquant qu’il attendait de lui qu’il soit pleinement impliqué dans son projet. Et qu’il n’accepterait pas de lui qu’il soit à 90%. Les deux hommes doivent se revoir aujourd’hui pour une double session.

« On sait désormais pourquoi Messi a voulu partir »

En attendant, Gary Lineker a fait un trait d’humour bienvenu pour détendre tout ce petit monde. Lors de la divulgation du maillot third du Barça cette saison, le plus grand fan de Messi a vu rouge lorsqu’il a compris que la tunique en question serait rose ! « On sait désormais pourquoi Messi a voulu partir », a-t-il rigolé sur Twitter.