FC Barcelone – Mercato : Messi libre, un cauchemar absolu que va éviter le Barça

Au 30 juin prochain, Lionel Messi (33 ans) arrivera en fin de contrat au FC Barcelone. Bien que les dirigeants affichait une relative sérénité sur le fait que la Pulga prolonge son bail de deux ans et accepte l'ultime offre faite par Joan Laporta, le fait que le sextuple Ballon d'Or ne communique pas sur la question crispait sérieusement le Barça.

Sur le dossier Messi, la nouvelle direction a engagé beaucoup de son image et, si l'on en croit Mundo Deportivo, la vision de l'Argentin en agent libre au 1er juillet est difficile à accepter alors que Leo venait de passer vingt années sous contrat sans interruption.

Messi libre (même un seul jour), Laporta décrédibilisé ?

Même si ce n'est que pour quelques jours et pour boucler la Copa America, la vision d'un Lionel Messi au chômage était un vrai problème pour Joan Laporta, conscient que chaque jour qui passe après le 30 juin érode l'image de sa star mais également sa crédibilité auprès des Socios, nourrissant également le discours de ses détracteurs.

Forcément, le président du Barça a dû être soulagé du récent coup de fil qu'il a reçu. Comme l'a fait savoir ce mardi soir le journaliste de Cope Miguel Rico, Messi a donné sa réponse et elle est positive. Un grand ouf de soulagement même s'il reste encore à parapher la signature et officialiser le deal. Un deal qui portera sur une seule année (+ une année supplémentaire discutée plus tard) avec une baisse drastique du salaire de la star.

🚨 Informa @MigRico



🤝Messi ha comunicado a Laporta que acepta la oferta de renovación



🖊️Firmará por un año. Han hecho una consulta a @LaLiga y el consejo es que renueve solo por un año. La próxima temporada renovará por otro año más. pic.twitter.com/wm2nppaMgD — Tiempo de Juego (@tjcope) June 22, 2021