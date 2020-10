FC Barcelone – Mercato : Messi mettrait des bâtons dans les roues à Depay (OL), une piste surprise à Monaco ?

En cette dernière semaine, le Mercato du FC Barcelone prend un tournant inattendu. Ce jeudi, le Barça s'apprête à faire signer le jeune latéral droit de l'Ajax Amsterdam Sergino Dest et ce n'est sans doute pas le dernier renfort blaugrana.

Lionel Messi serait contre la venue de Memphis Depay

Evoqué comme une priorité de Ronald Koeman il y a quelques semaines, la piste Memphis Depay (OL, 26 ans) ne paraît plus aussi chaude. Si l'on en croit Don Balon, Lionel Messi n'est pas totalement étranger à ce changement de cap. Bien que fâché avec sa direction et refusant de prolonger son contrat, l'Argentin garde une petite influence. Il aurait notamment fait part de ses réserves sur le profil du Néerlandais, préférant voir rester Ousmane Dembélé plutôt que de recruter Depay. Une rumeur qui paraît quand même surprenante car on imagine mal l'administration Bartomeu prendre l'avis de Messi alors que les deux parties peinent aujourd'hui à communiquer...

Maripan (AS Monaco) surprenant plan B en défense

Et pour continuer dans le sens des rumeurs improbables, AS fait très fort. En effet, selon eux, le Barça envisagerait de faire signer Guillermo Maripan (AS Monaco, 26 ans) en cas d'échec des négociations avec Manchester City pour Eric Garcia (19 ans). Quand on voit la première saison française du Chilien sur le Rocher, il y a quand même de quoi se poser des questions. En même temps, le FC Barcelone – qui a déjà recruté Martin Braithwaite il y a quelques mois - ne serait plus à un incohérence près …