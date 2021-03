FC Barcelone – Mercato : Messi n'a pas changé d'avis, le PSG n'est qu'un plan B

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En ce moment, la question autour de l'avenir de Lionel Messi (33 ans) passionne. Le sextuple Ballon d'Or argentin, en fin de contrat l'été prochain, prolongera-t-il une nouvelle fois son bail au FC Barcelone ou optera-t-il pour une autre destination (PSG ? Manchester City?). A l'origine des informations autour de l'arrivée de Neymar à Paris, Marcelo Bechler a évoqué une tendance. Selon lui, le vestiaire du PSG serait convaincu de gagner la bataille pour la venue de Léo Messi.

De « grandes chances » de prolonger au Barça

De son côté, le Parisien arrive avec des informations un peu moins optimiste. D'après le quotidien francilien, le Barça est toujours la priorité de Lionel Messi, rassuré de voir son premier président Joan Laporta revenir à la présidence du club. « Reste un obstacle de taille : la durée et surtout la somme promise au génial gaucher. Mais si l'offre lui convient, il possède à ce jour de grandes chances de poursuivre l'aventure avec les Blaugrana, l'histoire de sa vie », écrit Dominique Séverac.

L'aspect économique, la principale chance du PSG ?

Comme le rapporte Le Parisien, Lionel Messi apprécie Ronald Koeman et ne trouve rien à redire au recrutement prévu par le club catalan l'été prochain (Garcia, Depay, etc.). Pas plus qu'il ne s'opposera aux ventes à venir (Coutinho, voir Griezmann). Mais Messi est aussi un pragmatique et c'est là que l'espoir est permis pour le PSG. Quand le temps sera venu de faire un choix, « la Pulga » écoutera les offres : « Le PSG en a une à lui soumettre. Elle pourrait se révéler supérieure à celle du Barça. Paris a des fonds, une enveloppe salariale extensible en cas de départ de Kylian Mbappé dès l'été prochain ».