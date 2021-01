FC Barcelone – Mercato : Messi, Neymar... Laporta fait la morale à Leonardo et au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Sur sa volonté de prolonger Messi

« Le cas Messi est prioritaire (…) On devra lui soumettre une proposition financière adaptée aux possibilités du club, mais il faudra aussi être très convaincant quant au projet sportif (…) On doit valoriser ce que Leo apporte au Barça et c'est énorme. Il rapporte bien plus qu'il ne coûte. On ne peut pas être radin avec le meilleur joueur du monde. Dans son cas, il n'y aura pas d'indemnités de transfert à payer. On peut donc travailler sur un contrat avec un paiement étalé et plus flexible, sachant qu'il veut rester lié au club lorsqu'il arrêtera de jouer ».

Sur l'attitude du PSG

« Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu (…) J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi (…) Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. Je ne sais pas si cette réaction est instinctive ou si c'est une erreur de communication ».

Sur une éventuelle offre XXL du PSG

« Je ne sais pas s'ils peuvent le recruter. Peut-être que oui s'ils continuent à passer outre les normes du fair-play financier... D'après ce que je sais, ils ont eu des pertes importantes l'an dernier. Je serais curieux de savoir s'ils vont faire fi des règles du fair-play financier pour le recruter. Si ça arrive, j'espère que l'UEFA et la FIFA réagiront avec fermeté et que le TAS ne tremblera pas au moment de rendre son verdict ».

Sur un éventuel retour de Neymar

« Je ne parle pas de joueurs appartenant à d'autres équipes. Tout d'abord par respect envers notre équipe et notre entraîneur (…) Ensuite, ce serait absurde de vous dire qu'un joueur m'intéresse car cela augmenterait son prix et dévaluerait la valeur de ceux que j'ai dans mon équipe. Et enfin par respect envers les autres clubs. J'ai critiqué le Paris Saint-Germain pour l'avoir fait et je ne vais pas me prêter à ce genre de réaction infantile ».