FC Barcelone - Mercato : Messi parti au PSG, son chouchou est dans le collimateur de Koeman

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Lionel Messi parti au PSG cet été, Ronald Koeman a désormais le champ totalement libre pour se lâcher sur la situation du FC Barcelone. Ce fut le cas vendredi en conférence de presse d’avant match contre l’Athletic Bilbao (22h).

Invité à s’exprimer sur le cas d’Ilaix Moriba (18 ans), chouchou de Messi qui se montrerait gourmand à l’heure de prolonger son contrat, le coach de Barça n’a pas manqué de critiquer son choix de prioriser l’argent sur tout le reste.

« J’ai parlé à Ilaix Moriba il y a deux ou trois semaines, a expliqué le Néerlandais. Sa situation est horrible pour moi. C’est un jeune joueur qui a pu jouer avec l’équipe pro la saison passée. Il est le futur du club. Actuellement il ne joue pas, il n’est pas avec nous. Je sais quel contrat le club veut lui offrir, il me parait parfait... Je conseille à un joueur de 18 ans de ne pas penser que l’argent est le plus important. Le plus important c’est de jouer des matchs. Cela a été mon message mais des joueurs et leurs entourages pensent différemment. Je suis déçu, je crois davantage au football qu’aux contrats. »