FC Barcelone – Mercato : Messi, Pedri, De Jong... Le projet de révolution de Koeman révélé !

Comme nous vous l'indiquions ce matin, le quotidien SPORT met en avant la détermination la volonté de Ronald Koeman d'être à la tête de la nouvelle révolution du FC Barcelone l'été prochain. Si la présence du Batave sur le banc dépendra en grande partie de l'identité du futur président, l'ancien défenseur du Barça ne s'arrête pas sur ces considérations et est déjà dans la préparation de l'avenir.

Messi est toujours au cœur du projet

Dans ses pages intérieurs, le quotidien en dit plus sur le projet Koeman. Un projet qui passe d'ailleurs par la prolongation de Lionel Messi au delà de l'été 2021. Le chantier le plus sensible à gérer pour le nouveau boss du Barça dans les semaines à venir alors que les effets économiques de la crise sanitaire se font durement ressentir sur les finances.

Autour du sextuple Ballon d'Or, Ronald Koeman prévoit un grand coup de balai sur les joueurs dont il souhaitait déjà se débarrasser l'an dernier mais également par la présence renforcée de la nouvelle vague. Le coach du Barça entend notamment s'appuyer sur le prometteur Ronald Araujo en défense et sur le duo Pedri – De Jong dans le cœur de jeu.

Avec ce quatuor fort mis en avant, Koeman pense être en mesure de redresser une institution en déliquescence depuis plusieurs saisons et qui enchaîne les désillusions européennes.