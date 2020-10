FC Barcelone - Mercato : Messi prêt à snober Guardiola à l'été 2021 ?

Alors que le président Josep Maria Bartomeu a annoncé ce soir sa démission, l'espoir de voir Lionel Messi terminer sa carrière au FC Barcelone a repris du poids. Ce serait un retournement de situation assez inespéré quand on se souvient que l'attaquant argentin voulait absolument s'en aller cet été pour s'engager avec le Manchester City de Pep Guardiola. Mais l'ancien vice-président du FCB Emili Rousaud a jeté un froid au cours d'une interview à Super Deporte Radio.

"Pour que Messi ne quitte par Barcelone, il faut que le Barça lui présente un bon projet sportif. Messi a besoin de se sentir protagoniste et de participer. Le projet doit se construire autour de lui, or je crois qu'il était dégoûté par la façon dont Bartomeu a semblé ne pas respecter ses promesses en plusieurs occasions."

"Avec une nouvelle direction, un projet sportif à la hauteur et un effectif compétitif, je ne doute pas que Messi serait à nouveau totalement impliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il a toujours dans l'idée de raccrocher les crampons aux Newell's Old Boys. Pour le faire rester, il faut lui proposer un projet sur le long terme, pas sur une année."

Lionel Messi walking into the FC Barcelona changing room after forcing a resignation from Bartomeu. #Messi pic.twitter.com/adtsXQwXvq