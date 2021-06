FC Barcelone - Mercato : Messi prolongé grâce à son pire ennemi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Dans une interview parue ce dimanche en Espagne, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, explique que la prolongation de Lionel Messi aura lieu. Il aimerait qu'elle ait lieu le plus rapidement possible mais il est persuadé qu'elle se fera et c'est bien là l'essentiel. C'est une sacrée victoire pour le dirigeant tant l'Argentin semblait très loin de la Catalogne il y a un an.

Mais l'ancien président Joan Gaspart a osé dire que cette prolongation était aussi l'œuvre de… Josep Maria Bartomeu : "Si Messi reste, c'est le mérite de Laporta, qui l'a convaincu de rester, mais aussi de Bartomeu, qui ne l'a pas laissé partir". Une drôle de vision des choses car si Bartomeu n'avait pas eu une gestion aussi désastreuse, jamais Messi n'aurait demandé à quitter le club. Mais Gaspart, trois années de présidence (2000-03) et aucun titre, ne sait sans doute pas différencier une gestion calamiteuse d'une méritoire…

🗣Joan Gaspart (Ex-Barça President):



“If Messi stays, it will be thanks to Laporta, who convinced him to stay, and also thanks to Bartomeu, who did not let him leave.” pic.twitter.com/uWgUScGAGF