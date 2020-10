FC Barcelone - Mercato : Messi, Suarez, la franche mise au point de Koeman

Peu probable que Ronald Koeman ait imaginé vivre des débuts aussi mouvementés au FC Barcelone. Lui qui y avait brillé en tant que joueur a du faire face, plusieurs semaines durant, à la tempête du Mercato avec les envies de départ de Lionel Messi et le transfert de Luis Suarez. Raison de plus, sans doute, pour que le technicien néerlandais donne une fois encore sa vision des choses. Et ce au média hollandais, NOS.

Au sujet d'El Pistolero, tout d'abord, parti, en pleurs, du club catalan en direction de l'Atletico Madrid. "Il était devenu difficile pour Luis Suarez de jouer. Et je le lui ai fait savoir honnêtement. Il a trouvé cela difficile, mais je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Il s'est juste entraîné et s'est bien entraîné. Le club a pensé que nous devions rajeunir l'équipe et cela se voit maintenant dans le groupe." Autre sujet délicat : Lionel Messi. Et Koeman n'a pas caché que son premier entretien en arrivant en Catalogne avait justement été avec la Pulga.

"La première chose que j'ai faite en signant ici a été de rencontrer immédiatement Messi chez lui. Il a été très clair sur son mécontentement à l'égard du club, mais cela a finalement fonctionné. A partir du moment où il a dit : "Je le ferai", il a fait tout ce que j'attendais de lui ."