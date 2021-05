FC Barcelone – Mercato : Messi toujours plus esseulé, Laporta ouvre la porte à un nouveau cadre

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lancé dans une refonte de l'effectif du FC Barcelone, Joan Laporta ne compte pas faire les choses à moitié. De tous les anciens cadres blaugranas, seul Lionel Messi semble être protégé dans son esprit. Pour les autres, tout est ouvert... Y compris concernant l'excellent portier Marc-André Ter Stegen (29 ans), pourtant sous contrat jusqu'en juin 2025.

Donnarumma proposé, Ter Stegen sur le marché ?

Selon AS, Laporta est prêt à ouvrir la porte au portier allemand... S'il récupère gratuitement Gianluigi Donnarumma (Milan AC, 22 ans). En fin de contrat au 30 juin et pisté par la Juventus de Turin, le portier italien a été proposé par Mino Raiola et sa signature titille sérieusement les Blaugranas. Bien sûr, Donnarumma ne peut signer en qualité de numéro 2 pour compenser le départ de Neto mais son arrivée possible ouvre la tentation d'une grosse vente de Ter Stegen pour redresser encore un peu plus les comptes. Le projet est étudié.

Sur tous les fronts concernant les joueurs libres, le FC Barcelone anticipe aussi l'avenir. Comme l'a fait savoir Mundo Deportivo, le Barça travaille au rapatriement de l'une de ses anciennes pépites de la Masia, Adrian Bernabé (19 ans). Parti à Manchester City en 2018, le défenseur espagnol est en fin de contrat en juin. Les Blaugranas souhaitent le rapatrier à coût zéro comme ils s'apprêtent également à le faire avec Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero.