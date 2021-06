FC Barcelone - Mercato : Messi va débloquer des arrivées aguichantes

Ce dimanche est censé être une date clef dans l'histoire moderne du FC Barcelone. En effet, en début de semaine, plusieurs médias ont annoncé que c'est ce dimanche 20 juin 2021, jour de la fête des pères, que Lionel Messi ferait un beau cadeau à tous les supporters blaugrana en signant sa prolongation de contrat de deux ans.

Est-ce que cela se produira effectivement dans les prochaines heures ? Pas sûr. Mais le président du FCB, Joan Laporta, est en tout cas certain que cela finira par arriver. Dans une interview à El Pais, il a même fait une autre annonce : le plus tôt sera le mieux car cela entraînera l'arrivée d'autres renforts !

"Il y a beaucoup de communication entre les deux parties, nous comprenons la position de l'autre et nous savons ce que nous voulons tous, c'est pour ça que nous sommes sereins. Maintenant, si vous me demandez ce que je préfèrerais, je répondrais que le plus tôt (pour la signature de Messi) sera le mieux. Ce serait un pôle d'attraction pour certaines opérations que nous sommes sur le point de finaliser. Ce que nous voulons, c'est que Messi signe, pour deux ans espérons-le, que nous gagnons la Champions League la saison prochaine et tout ce qui s'en suit." Un programme et des annonces alléchantes !

💬 Joan Laporta: "Stress with Messi's future? There is no stress because there is a lot of communication, we understand the position of the other party and we know what we all want, so peace of mind. But if you ask me what I would like, I would say that the sooner the better."