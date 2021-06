FC Barcelone - Mercato : Messi va prolonger au Barça, la date de l'officialisation est connue !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Après plusieurs mois de rumeurs incessantes, le feuilleton Lionel Messi est sur le point de toucher à sa fin. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, la Pulga va prolonger de deux saisons avec le FC Barcelone, soit jusqu'en juin 2023.

Alors que le Barça a déjà bouclé les arrivées cet été de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, l'officialisation de la prolongation de contrat du sextuple Ballon d'Or devrait intervenir la semaine prochaine.

