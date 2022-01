FC Barcelone - Mercato : Morata a une idée de génie pour pouvoir signer au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Actuellement prêté jusqu'à la fin de la saison à la Juventus Turin par l'Atlético Madrid, Alvaro Morata ne rêve que d'une chose : rejoindre le FC Barcelone. Mais l'opération est complexe et aux dernières nouvelles, les Colchoneros auraient refusé l'offre de prêt de 18 mois sans obligation d'achat du Barça pour l'attaquant espagnol.

Face à cela, Alvaro Morata tente avec son agent de trouver des moyens pour que l'Atlético Madrid accepte qu'il rejoigne le club blaugrana. Et selon les les informations du quotidien catalan, Sport, l'ancien joueur du Real Madrid, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, aurait soumis l'idée de prolonger une saison de plus avec le champion d'Espagne en titre pour pouvoir partir en prêt pendant un an et demi du côté du Camp Nou.

