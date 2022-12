FC Barcelone – Mercato : Moukoko fait une mise au point sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

À seulement 18 ans, Youssoufa Moukoko fais saliver de nombreux clubs européens. L'international allemand qui vient de rentrer de la Coupe de monde 2022 au Qatar est observé de très près par Chelsea, le FC Barcelone, Manchester United, Liverpool ou encore Newcastle. Annoncé sur le départ du côté du Borussia Dortmund, La presse annonçait que jeune joueur avait refusé une offre de prolongation avec un salaire de 6 millions d’euros. Youssoufa Moukoko est sorti du silence pour démentir les rumeurs qui circulaient à son sujet.

« Je n’accepterai jamais un tel mensonge et je suis toujours choqué, c’est une honte. Je me concentre entièrement sur la deuxième moitié de la saison avec le Borussia Dortmund. Je ne serai jamais plus grand que le club. », a-t-il expliqué dans une story sur Instagram. En contrat jusqu’en juin 2023, le Borussia Dortmund a intérêt à prolonger rapidement sa pépite pour éviter de se la faire chiper gratuitement, affaire à suivre…