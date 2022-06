FC Barcelone - Mercato : Mourinho prêt à briser le rêve absolu de Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone va tout faire pour enrôler Ruben Neves cet été. En Catalogne, le milieu défensif de Wolverhampton est vu comme le successeur de Sergio Busquets, qui partira libre l'été prochain.

Mais selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, spécialiste des transferts, l'AS Roma de José Mourinho voudrait également recruter l'international portugais (29 sélections), dont le prix aurait été fixé entre 50 et 60 millions d'euros par Wolverhampton. Le milieu défensif d'Aston Villa, Douglas Luiz, serait également ciblé par les Giallorossi.

Josè #Mourinho wants a top midfielder for his #ASRoma: 👀 on #DouglasLuiz (Aston Villa) and Ruben #Neves (Wolverhampton) as a main targets. #transfers