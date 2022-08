FC Barcelone, PSG - Mercato : négociations entamées pour Bernardo Silva (Manchester City)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ca n'aura pas traîné. Pep Guardiola a tout juste eu le temps de dire hier en conférence de presse que la porte de Manchester City était ouverte pour Bernardo Silva que le FC Barcelone a sauté sur l'occasion. Xavi est fan du milieu de terrain portugais et a demandé à Joan Laporta de tout faire pour le recruter. Fort de sa nouvelle puissance économique, le président blaugrana s'attelle donc à un dossier qui s'annonce compliqué.

D'après Sport, le Barça va formuler une première offre aux Citizens. Ils s'attendent à ce qu'elles soient repoussées mais savent que le temps joue en leur faveur car Silva veut venir. Ils estiment que 80 M€ est le juste prix. Ils vont essayer de négocier une indemnité plus faible mais seraient prêts à monter jusque-là. Et Sport assure que ce transfert est indépendant de celui de Frenkie De Jong. Le Barça pourrait donc réaliser un nouveau très gros coup après Robert Lewandowski. Et continuer à faire grincer des dents partout en Europe sur sa capacité à investir alors que son déficit frise le milliard d'euros...