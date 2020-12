Candidat à la présidence du FC Barcelone le 24 janvier prochain, Jordi Farré est persuadé de pouvoir redresser le club catalan. De tous les « présidentiables » catalan, il est même le seul à promettre de faire revenir Neymar (PSG, 29 ans)... Le tout à un prix défiant toute concurrence.

Dans un nouvel entretien à SPORT, le candidat a déroulé une nouvelle fois sa communication lunaire : « J'ai eu l'occasion de parler avec l'environnement de Neymar (…) L'équipe a besoin d'étincelle et de joie pour croire. Et cela serait fourni par Neymar. Avec son arrivée, je pense rendre Messi très excité. Ce serait une signature très bon marché, entre 45 et 50 millions d'euros. Neymar contribuerait beaucoup au football et au commerce », a-t-il avancé.

Du côté du PSG, on doit s'étouffer en lisant les mots de l'homme qui prévoit de rendre « la solvabilité financière de l'époque Nunez » mais qui ressemble surtout à un doux (et un peu fou) rêveur...