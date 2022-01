FC Barcelone, Juventus - Mercato : nouveau coup dur fatal pour Xavi avec Morata ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

S'il a regardé AS Roma-Juventus Turin (3-4) dimanche en fin d'après-midi, Xavi s'est peut-être régalé devant l'improbable remontada bianconera. Les Piémontais sont en effet passés de 3-1 à 3-4 en sept minutes (70e-77e) avant que leur gardien ne détourner un pénalty. Mais l'entraîneur blaugrana a plus sûrement fait la grimace en voyant Federico Chiesa se blesser très gravement en première période.

Car ce pépin devrait avoir des conséquences directes sur le FC Barcelone. Hier lundi, la Juventus a annoncé que la saison de Chiesa était terminée car il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Or, le champion d'Europe est l'une des principales armes offensives de la Vieille Dame. En son absence, il ne reste donc plus que Paulo Dybala et Alvaro Morata. Un Morata que Xavi aurait bien aimé faire venir en Catalogne mais qui risque désormais d'être retenu par la Juve, faute d'avoir un remplaçant à la hauteur...