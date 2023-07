FC Barcelone - Mercato : nouveau coup dur pour le Barça cet été

Le FC Barcelone poursuit sa quête d’un latéral droit. Jusqu’à présent, aucun joueur blaugrana n’était un spécialiste du poste, mais cette situation pourrait changer prochainement. Outre Joao Cancelo, le Barça dispose d’une autre piste, mais devra faire face à de la concurrence pour celle-ci.

Iván Fresneda, latéral droit de 18 ans, est ciblé par le FC Barcelone, en plus de Joao Cancelo. Cependant, le joueur du Real Valladolid, plaît également à l’AC Milan, il figure sur une liste avec Wilfried Singo (Torino), rapporte le journaliste, Fabrizio Romano. Le Barça attend un accord pour avancer avec l’espagnol et pourrait se faire chiper Fresneda par Milan.

AC Milan have both Wilfried Singo and Iván Fresneda in their list for new right back — as talks took place for Singo also today. 🔴⚫️ #ACMilan



Fresneda, also appreciated by Barcelona but still waiting for deal to advance. pic.twitter.com/uRGmvGb8ce