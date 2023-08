FC Barcelone - Mercato : nouveau levier activé, les recrues enregistrées avant le début de la Liga !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dimanche, le FC Barcelone débute la Liga par un déplacement sur la pelouse de Getafe. Et comme l'ont expliqué les journalistes d'El Chiringuito la nuit dernière, Xavi ne pouvait compter sur douze joueurs. La faute au règlement très strict de la Liga, qui interdit aux clubs dans le dur financièrement de pouvoir enregistrer des recrues ou des prolongations de contrat tant qu'ils n'ont pas fait entrer un peu d'argent frais. Pour le Barça, ça signifiait donc faire une croix sur Gündogan, Romeu, Gavi, Araujo...

120 M€ injectés dans les caisses

Heureusement, ce vendredi, Joan Laporta a finalisé le rachat d'une partie des parts de Barça Studios par la société allemande Libero Football Finance. Ce fonds de pension spécialisé dans le ballon rond, dans lequel on retrouve l'ancien patron de Manchester United Peter Kenyon, va verser 120 M€ aux Blaugranas ! De quoi inscrire les recrues et les prolongations de contrat, donc. Et se faire un petit extra avec Neymar ou Joao Félix ?

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

💸 ¿Qué es Libero Football Finance, el fondo que ha salvado las inscripciones del Barça? 🔵🔴https://t.co/ztzjhU2GJT — Diario SPORT (@sport) August 11, 2023

