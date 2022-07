FC Barcelone - Mercato : nouveau point de chute pour Martin Braithwaite

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Martin Braithwaite fait clairement partie des indésirables au FC Barcelone qui espère le vendre rapidement. À l'instar de Mingueza, Puig et Umtiti, son nom n'a pas été retenu par Xavi pour la tournée de préparation aux États-Unis. Approché un temps par le FC Valence, les négociations n'avaient pas abouti à cause du joueur lui-même qui refuse catégoriquement de quitter le Barça malgré un temps de jeu faible, qui va passer au néant avec l'arrivée de Lewandowski

L'Ajax, la seule porte de sortie de Braithwaite ?

Seulement un candidat est entré dans la course pour l'international danois. L'Ajax Amsterdam n'a plus aucun attaquant de pointe de métier dans son effectif après les départs de Brian Brobbey à Lepizig, et Sébastien Haller à Dortmund. Les champions hollandais sont désespérément en quête d'un numéro 9 expérimenté à bas coût et s'intéresseraient à Braitwhaite d'après Football365. L'Ajax a d'autres arguments à faire valoir auprès de l'ancien Toulousain puisque leur nouvel entraîneur après le départ d'Erik Ten Hag, n'est autre qu'Alfred Schreuder, l'adjoint de Ronald Koeman lorsqu'il entraînait le Barça. Les liens entre les deux hommes pourraient faciliter les discussions. Affaire à suivre...