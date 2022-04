FC Barcelone – Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Araujo !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone veut verrouiller son avenir. Pour cela, le club catalan entend bien prolonger les joueurs à fort potentiel de son effectif. Le défenseur central Ronald Araujo arrive en fin de contrat en juin 2023 avec le Barça. Le club et les représentants du joueur discutent depuis plusieurs semaine atour d’un nouveau contrat. Alors que l’annonce de la prolongation devait avoir lieu vendredi prochain, un changement de dernière minute fait son apparition dans ce dossier.

Mundo Deportivo affirme que l’officialisation se fera ce mardi 26 avril et non plus le vendredi 29 comme annoncé auparavant. Araujo devrait signer un contrat jusqu’en 2026 avec le FC Barcelone avec une clause libératoire d’un milliard d’euros.

🚨 Cambio de última hora: la renovación se anunciará hoy https://t.co/W9viwyiPJb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 26, 2022

Pour résumer Ronaldo Araujo est en négociation pour prolonger avec le FC Barcelone. Alors que l’annonce devait être faite vendredi, un nouveau rebondissement intervient. La prolongation du défenseur central sera annoncée ce mardi 26 avril.

