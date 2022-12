FC Barcelone - Mercato : nouveau rebondissement pour l'avenir de Sergio Busquets !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Mais si l'on écoute le journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Sergio Busquets ne devrait pas partir du Barça lors du mercato hivernal et devrait terminer la saison avec l'actuel leader de Liga, qui espère encore prolonger son contrat d'une saison supplémentaire.

Barcelona expect Sergio Busquets to complete current season in blaugrana, been told there’s no current plan to let him leave in January 🔵🔴 #FCB



Busquets, expected to decide next step in few months as FCB want him to stay one more year but Inter Miami have made an official bid. pic.twitter.com/g2DE8o6PK7