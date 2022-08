FC Barcelone - Mercato : nouvel imbroglio pour Griezmann à Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le dossier est en passe de devenir une affaire. Qui pourrait bien mal tourner. Comme vous le savez, sans doute, Antoine Griezmann est prêté depuis des mois par le FC Barcelone à l'Atletico Madrid. Avec une option d’achat de 40 millions d'euros. Problème, le club madrilène n'a aucune intention de payer une telle somme et tente par tous les moyens d'y parvenir. Et puisque l'option en question est automatique si le Français dispute 50% des matches, et qu'il doit jouer pendant ces mêmes matches 45 minutes minimum, son entraîneur, Diego Simeone, le fait souvent entrer en cours de jeu...à la 60e minute !

Comme le précise ce jour le quotidien l'Equipe, Griezmann commence à s'énerver de cette situation. Et souhaite au plus vite un nouvel accord entre le Barça et les Colchoneros. La tendance est même assez claire : si rien ne bouge dans les prochaines heures, il pourrait décider de tout remettre en. cause et s'ouvrir au départ de Madrid.

A suivre.