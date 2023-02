FC Barcelone - Mercato : officialisation imminente d'une recrue ?

Ca va finir par se faire. Avec quelques mois de retard, néanmoins. Alors que le FC Barcelone avait raté le transfert de Julian Araujo pour quelques secondes lors du Mercato hivernal, l'opération va finir par voir le jour en vue du mercato estival.

En effet, et comme l'annonce Fabrizio Romano, le joueur des Los Angels Galaxy, latéral droit, est attendu demain en Catalogne. Et devrait signer un contrat de trois ans jusqu'au mois de juin 2026. Montant estimé du transfert : 4 millions d'euros.

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. 🚨🔵🔴🇲🇽 #FCB



Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package. It’s done. pic.twitter.com/iA2JhMNRKn