FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur l’approche du Barça pour Lewandowski

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone, en quête d’une grande pointure au poste d'avant-centre cet été, s’est lancé à l’assaut de l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Le journaliste italien, Fabrizio Romano, en a dit plus sur l’approche du Barça pour le Polonais. Le club blaugrana serait bien en pourparlers avec son agent, Pini Zahavi, depuis février pour trouver un accord. Mais pour l’heure, les dirigeants barcelonais n’auraient pas encore formulés d’offre officielle au club bavarois. Fabrizio Romano confirme également que Robert Lewandowski est bel et bien attiré par le FC Barcelone mais que le Bayern Munich, qui aimerait le prolonger, aurait toujours la priorité.

Barcelona are still working on Lewandowski deal, in talks with his agent since February. Plan is clear: no opening bid yet, first step has to be Lewa's agent to discuss with Bayern about the contract. 🇵🇱 #FCB



Lewandowski's well informed on Barça - but Bayern have the priority. pic.twitter.com/XyWawuNXyO