Manchester United, FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Le fabuleux story-telling du retour de Cristiano Ronaldo n’aura pas duré bien longtemps. La magie n’a pas opéré chez les Red Devils et changer d’entraîneur n’aura pas suffi pour convaincre CR7 de rester, il n’a d’ailleurs toujours pas participé à une séance avec Erik Ten Hag.

Cristiano Ronaldo était de nouveau absent ce mercredi à l’entraînement et évoque des « raisons familiales » d’après les informations de Fabrizio Romano. En attendant, son agent Jorge Mendes continue pendant ce temps à travailler pour chercher une porte de sortie ou plutôt une issue de secours à Ronaldo qui veut s’en aller à tout prix.

Comme l’an passé avec la Juventus, Cristiano Ronaldo ne participe pas à la reprise des entraînements mais cette fois le Portugais a justifié son indisponibilité. « Manchester United en est toujours au même point » selon Fabrizio Romano. Pour l’instant les pistes sont étudiées en silence par Jorge Mendes mais nul doute que le quintuple Ballon d’or ne veut pas d’une saison de plus à Manchester. Peu de club sont en clin à accueillir la légende portugaise et même si Manchester veut conserver Ronaldo, la première offre risque d’être la dernière.

