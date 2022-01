FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur l’avenir de Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

On est rentrés dans la phase dure du conflit entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. L'ailier français a refusé de prolonger et il a été écarté jusqu'à nouvel ordre. Xavi n'a pas fait appel à ses services lors des deux derniers matches et il lui a même demandé de venir s'entraîner pendant que ses partenaires jouaient à Alavès (1-0) dimanche soir. L'agent de l'ancien Rennais a envoyé des piques aux Catalans, ce qui n'a évidemment pas arrangé les choses. Le Barça a demandé à Dembélé de s'en aller dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, et il serait prêt à accepter une offre, même peu élevée.

Seulement voilà, pour José Antonio Peton, ancien joueur et agent, désormais chroniqueur dans la célèbre émission El Chiringuito, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour les Blaugrana. "Dembélé ne partira pas du Barça cet hiver parce que personne ne voudra payer pour l'avoir", a-t-il déclaré hier soir. Et effectivement, entre ses blessures récurrentes, son attitude pas forcément exemplaire en dehors des terrains, le fait qu'il déçoit depuis bientôt cinq ans en Catalogne mais qu'il ait des exigences financières très élevées, les courtisans susceptibles de verser près de 50 M€ ne devraient pas être légion !

❌"DEMBÉLÉ NO SALDRÁ del BARÇA este mercado porque NADIE PAGARÁ por él"



Lo dice #Petón en #ChiringuitoFichajes pic.twitter.com/RHq7elGPhs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 25, 2022