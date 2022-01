FC Barcelone - Mercato : Ousmane Dembélé aurait trois offres, le PSG cité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

A 48 heures de la fin du Mercato, ça bouge dans le dossier Ousmane Dembélé. Conscient que le FC Barcelone se montrera inflexible et qu'il s'apprête à passer six mois sans jouer, l'international tricolore aurait décidé de céder et de partir avant la fin de son bail en juin 2022.

En Catalogne, on croit dur comme fer au départ de Dembélé avant lundi soir

Selon Sport, l'ancien Rennais disposerait de trois offres : Chelsea, Manchester United... et, plus surprenant, le PSG. Une information à prendre avec des pincettes alors que Paris n'a prévu de signer personne sans départ cet hiver.

Si Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, a tenté de reprendre le fil des discussions avec le FC Barcelone mardi en se rendant au siège du club catalan, les Blaugranas - qui n'ont pas apprécié sa mise en scène (et le coup de fil devant les caméras de Leonardo!) - ont retiré leur dernière offre de prolongation....